Польские пограничники угрожают забастовкой. Возможны очереди на границе

Профсоюзы работников Министерства внутренних дел и администрации Польши угрожают итальянской забастовкой, если польское правительство не прислушается к их требованиям. Сегодня представители профсоюзов передадут свои предложения премьеру Матеушу Моравецкому.

Об этом сообщает RMF FM.

Профсоюзы и уже аэропорты предупредили о возможной забастовке, ассоциации автоперевозчиков и транспортных компаний. Они подчеркнули, что провал переговоров с Министерством внутренних дел и администрации заставляет их принять решение о применении так называемой итальянской забастовки, и это может осложнить движение на границе. Речь идет, в частности, про более тщательные проверки в пунктах пропуска, что может вызвать очереди.

Протест продолжается несколько недель. Профсоюзы требуют увеличения зарплаты и возвращения к предыдущей пенсионной системы.

Представители профсоюзов решили сегодня требовать встречи с премьером, поскольку, по их словам, переговоры которые продолжаются с марта с Министерством внутренних дел и администрации не принесли никаких результатов. Они также акцентировали, что во время переговоров министерство неоднократно подчеркивало о том, что выполнение этих требований выходит за пределы компетенции МВД, а относится к обязанностям главы правительства.

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