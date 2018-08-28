Оккупанты на Донбассе стреляли, используя тяжелое оружие

В течение вторника 28 августа, с 7-ми до 18-ти часов, боевики 5 раз нарушили режим «тишины» на востоке Украины, один из них из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

«Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время одного из обстрелов российско-оккупационные войска применили тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями», – рассказывают военные.

По их данным, из минометов калибра 82 мм боевики обстреляли позиции ОС вблизи населенного пункта Новомихайловка, из других видов вооружения были обстреляны украинские военные в районах населенных пунктов Крымское, Попасная и Красногоровка.

«В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрелы», – отмечают в штабе.

Там сообщили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил во время обстрелов не было, а ситуация в районе ООС остается контролируемой.

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