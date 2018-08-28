НАБУ, по решению суда, начнет расследование против Антона Геращенко

Соломенский райсуд Киева решением от 27 августа обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование относительно источников обогащения народного депутата Антона Геращенко.

Это решение суд вынес после обращения юристов «Жми» по материалам журналистов программы «Наши деньги с Денисом Бигусом», пишет «Зеркало недели».

В постановлении говорится о вероятном совершения народным депутатом Антоном Геращенко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обогащение»).

Весной журналисты выяснили, что Антон Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 квадратов за деньги своего тестя Алексея Шамбура. При этом 62-летний тесть депутата до 2016-го года не получал дохода, а после 2016-го получил около 270-ти тысяч гривен за предпринимательскую деятельность и не мог платить около 3-х тысяч долларов ежемесячно за аренду жилья. Сам Антон Геращенко арендовать квартиру не мог – в декларации его доход – более 100 тысяч гривен в год.

С этой информацией юристы проекта «Жми» обратились к НАБУ, однако в бюро сначала отказались расследовать кейс нардепа из-за «недостаткак фактических обстоятельств».

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