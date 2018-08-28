На оккупированном Донбассе произошло серьезное ЧП на шахте

Во вторник, 28 августа, в шахте в оккупированном Донецке произошел обвал породы, из-за чего серьезно пострадал шахтер.

Об этом пишет блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

«Донецк, шахта «Лидиевка», ~ 11-40 28/08/18 произошел обвал породы, пострадал один горняк 1994 г.р.», – пишет блогер, публикуя фото с места ЧП.

Как сообщалось ранее, на шахте Польши произошла авария: нашли тела двух горняков, третьего ищут.

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