вторник, 28 августа, 2018, 23:35 События
На оккупированном Донбассе произошло серьезное ЧП на шахте
Во вторник, 28 августа, в шахте в оккупированном Донецке произошел обвал породы, из-за чего серьезно пострадал шахтер.
Об этом пишет блогер под ником Necro Mancer в Twitter.
«Донецк, шахта «Лидиевка», ~ 11-40 28/08/18 произошел обвал породы, пострадал один горняк 1994 г.р.», – пишет блогер, публикуя фото с места ЧП.
#Донецк, шахта "Лидиевка", ~11-40 28/08/18 произошло обрушение породы, пострадал один горняк 1994 г.г. https://t.co/Zhi10UK4Cj pic.twitter.com/zGy0cTCdUv— Necro Mancer (@666_mancer) 28 августа 2018 г.
Как сообщалось ранее, на шахте Польши произошла авария: нашли тела двух горняков, третьего ищут.
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