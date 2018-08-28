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вторник, 28 августа, 2018, 16:54 Общество
Минздрав обнародовал карту опасных пляжей Украины

В воде на 154 украинских пляжах зафиксировано избыточное микробное загрязнение.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, основываясь на результатах исследования воды 16-22 августа.

По данным центра, речь идет о реках, озерах, прудах и морях.

В частности, относительно Азовского моря, то не рекомендуется купаться на трех пляжах в Мариуполе – «Левобережный», «Центральный» и «Песчаный».

На побережье Черного моря не желательно купаться в Одессе на пляжах «Аркадия» и «Ланжерон».

В Киеве опасны водные процедуры на 6 пляжах в Гидропарке – «Детский», «Предместная слободка», «Золотой», «Венеция», «Молодежный» и «Центральный», а также еще на нескольких участках берегов Днепра и столичных озер – пляжи «Веселка», «Радуга», «Тельбин», «Черторой», «Вербный», «Пуща-Водица» и «Галерный».
МЗкартапляжновости Украины
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2018-08-28 17:47 :11