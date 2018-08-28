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вторник, 28 августа, 2018, 23:05 Киев
МЧС прокомментировали информацию относительно масштабного пожара на заводе «Маяк»

На заводе «Маяк» сегодня, 28 августа, загорелся мусор на первом этаже, при этом масштабного пожара нет.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве Светлана Водолага.

«В недействующем здании горел мусор на первом этаже на площади 20 кв. метров», – сообщила Водолага.

Отметим, ранее «Киев Оперативный» сообщил о том, что в Киеве на проспекте Степана Бандеры горит здание завода «Маяк».
КиевГСЧСпожарновости Украины
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