Лех Валенса подал кандидатуру Сенцова на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Польши Лех Валенса, который откликнулся на призыв Польской киноакадемии, выдвинул кандидатуру украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
В своем заявлении Лех Валенса напоминает, что Олег Сенцов поддержал «Евромайдан» на защиту Украины как части демократической Европы, он мирно протестовал против аннексии Россией родного Крыма, а затем был арестован российскими спецслужбами. В дальнейшем Сенцов был приговорен к 20 годам по обвинению в терроризме в результате судебного разбирательства, которое Amnesty International и другие правозащитные организации называют несправедливым и незаконным. А сейчас Сенцов более 100 дней голодает, требуя освобождения всех украинских политических заключенных в России, не обращаясь относительно собственного увольнения, говорится в заявлении Леха Валенсы.
«Олег Сенцов, по моему глубокому убеждению, воплощает все идеалы, которые мотивировали меня во время моей мирной борьбы за будущее мира. Вера в демократию, в мирные методы борьбы, отказ от ненависти, действия для укрепления братства между народами и самопожертвование в пользу других несправедливо обиженных людей – это все черты, достойные самого высокого признания свободного мира», – отмечает Валенса.
Экс-президент Польши призывает всех людей доброй воли помочь освободить Олега Сенцова и выдвигает его на Нобелевскую премию мира.