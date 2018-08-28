Крупнейшее вымирание в истории было связано с ядовитыми газами Сибирских трапов, – ученые

Пермское вымирание, которое едва не погубило жизнь на нашей планете, стало особенно массовым из-за разрушения озонового слоя галогенами Сибирских трапов

Массовое пермское вымирание, которое произошло около 252 миллионов лет назад, стало самым суровым во всей истории жизни на Земле. Масштабные кислотные дожди изменили химический состав океанов, деградировал озоновый слой. Считается, что всего за несколько десятков тысяч лет биосфера потеряла более 90 процентов всех морских организмов и более 70 жителей суши. «Великое» вымирание открыло дорогу развитию архозавров, прежде всего динозавров, пишет naked-science.

Его причиной часто называют масштабное и многолетнее влияние Сибирских трапов, которые наполнили атмосферу парниковыми и токсичными газами, вызвав глобальную климатическую катастрофу. Эту гипотезу подтвердила новая работа Майкла Бродли (Michael Broadley) и его коллег, опубликованная в журнале Nature Geoscience.

Авторы исследовали содержание галогенов в застывшей магме Сибирских трапов, датированной периодом от 100 миллионов лет до Пермского вымирания, и 100 миллионов лет после. Эти элементы – фтор, хлор, бром, йод, астат – токсичные и в чистом виде, и входят в состав многих летучих соединений, включая фтор и хлоргидрат. Они могли сыграть особую роль в том, что Пермское вымирание стало настолько масштабным.

Действительно, ученые показали, что ко времени вымирания литосфера древних Сибирских трапов содержала большое количество галогенов. Они накопились здесь еще в предыдущие геологические эпохи, в ходе осадочных процессов, но за период вымирания их количество упало на 70 процентов. Насыщение атмосферы этими газами могло сделать ее токсичной, усилить парниковый эффект и климатические изменения.

Худшее, что реакции галогенов в верхних слоях атмосферы могли привести к деградации озонового слоя, открыв поверхность планеты и всех ее обитателей к воздействию губительной космической радиации. От этого высвобождение галогенов могло только усилиться, запустив цикл с положительной обратной связью, который быстро привел к климатической катастрофе и почти полному исчезновению жизни на Земле.

Сибирские трапы – одна из крупнейших траповых провинций, расположена на Восточно-Сибирской платформе (Россия).

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