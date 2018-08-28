Катеринчук заявил о готовности вести переговоры с Добродомовым об объединении

Успех демократической оппозиции на выборах – в объединении, поэтому предложение лидера «Народного контроля» Дмитрия Добродомова об объединении в единую партию – это серьезный сигнал.

Об этом глава «Европейской партии» Николай Катеринчук заявил в эфире программы «44 минут» на «4 канале».

«Мы понимаем, что демократическая оппозиция сегодня не имеет ресурсов. И успех на следующих выборах – это только объединение. Но мы не можем объединяться под определенным брендом, который уже есть. Ведь партия это люди, которых объединяет определенная идеология, принципы. Поэтому заявление Добродомова – это серьезный сигнал. Я скажу, что готов встречаться с ним и обсуждать это предложение», – отметил глава «Европейской партии».



Напомним, народный депутат, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов во время встречи с жителями Львова призвал демократическую оппозицию объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентский пост.

«Известно, что мы создали платформу «Народного доверия» для объединения партий демократической оппозиции. Следующим шагом должно стать создание новой единой партии. И объединится она не вокруг фамилии, а вокруг принципов. Европейских принципов построения независимого и самодостаточного государства. Партия, которая возьмет на себя ответственность за будущее Украины и представит четкий план восстановления экономики. И именно эта партия должна выдвинуть общего кандидата в президенты, который сможет победить на выборах», – подчеркнул нардеп.

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