Хуг призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать «школьное перемирие»

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта на Донбассе придерживаться так называемого школьного перемирия, которое вступит в силу завтра, 29 августа.

«Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня. Мы знаем, что стороны способны остановить боевые действия, если они хотят этого, и все теперь в их руках. И они должны обеспечить, чтобы все в их рядах знали, что необходимо придерживаться режима прекращения огня – приказы должны быть изданы и опубликованы, чтобы дети спокойно пошли в школу», – сказал А. Хуг на брифинге в Донецке, передает Интерфакс-Украина.

«Та возможность, которая откроется через шесть часов (соглашение о прекращении огня вступает в силу с 00:01 среды, – ред.), ее нельзя упустить. Я сегодня еще буду находиться в Донецке, наши камеры будут фиксировать случаи нарушения режима прекращения огня, если такие будут», – добавил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Он добавил, что для устойчивого перемирия необходимо развести силы и средства и отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

«И если будут реализованы эти мероприятия, будет обеспечен стабильный и необратимый режим прекращения огня», – сказал Хуг.

Он также подчеркнул, что стороны должны предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям СММ ОБСЕ на всей линии соприкосновения.

«Постоянные атаки на наши беспилотные летательные аппараты не дают нам полностью использовать наш потенциал для оказания сторонам помощи, чтобы они выполнили свои обязательства», – сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

На последней встрече в Минске Контактная группа по урегулированию на Донбассе договорилась об очередном всеобъемлющем прекращении огня сторонами конфликта с 00:01 среды, 29 августа, приуроченное к началу учебного года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.