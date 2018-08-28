Гройсман: Все, что сегодня зарабатывает экономика Украины идет на обслуживание государственного долга

Ежегодно Украина тратит 5% ВВП, а это около 5 миллиардов долларов, на обслуживание внешнего долга. В течение следующих пяти лет мы должны погасить 33 миллиарда долларов, которые были накоплены и сформированы как основной долг с 2005 по 2013 год.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время XIII Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

«Приоритет остается один – Украина должна обеспечить достаточно серьезный экономический рост, а для этого нам нужны инвестиции. И здесь ситуация довольно сложная с точки зрения тех вызовов, которые есть в экономической сфере. Если мы рассмотрим сегодняшнюю ситуацию, то увидим, что экономика растет – во втором квартале темп развития составляет 3,6%. Также мы начали ряд процессов, которые позволят нам ускорить экономический рост», – подчеркнул Гройсман.

Впрочем, признает премьер, есть и другая сторона медали, а именно – чрезвычайно большое долговое обязательство, которое постоянно держит Украину в удручающем экономическом состоянии.

«Все то, что сегодня зарабатывает экономика Украины, мы должны тратить на обслуживание государственного долга. Ежегодно мы тратим 5% ВВП, а это около 5 миллиардов долларов, на обслуживание внешнего долга. В течение следующих пяти лет мы должны погасить 33 миллиарда долларов, которые были накоплены и сформированы как основной долг с 2005 по 2013 год. Следовательно, экономика страны имеет очень сильную нагрузку. Ведь кроме обязательств по долгам, значительный процент ВВП тратится на украинское войско. К тому же, расходы в этом секторе должны и дальше расти для обеспечения военных и модернизации вооружения», – подчеркнул Премьер-министр.

Глава правительства заверил, что они имеют план мероприятий, который позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективе избавиться от финансовой зависимости.

«Путь развития возможен только через повышение национальной экономики, а для этого нам нужны инвестиции и доверие партнеров. Поэтому я бы хотел, чтобы вопросы экономики всегда было в повестке дня наших представительств за рубежом. Мы должны делать все для того, что открывать Украину как потенциального партнера для успешного инвестирования!», – подчеркнул Владимир Гройсман.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины пересмотрел среднесрочную стратегию управления государственным долгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного долга по отношению к ВВП.

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