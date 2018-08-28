ГПУ выдвинула судьи Хозсуда Киева обвинения в совершении особо тяжких корыстных преступлений

ГПУ предъявила судьи Хозяйственного суда Киева Алле Пригуновій обвинения в совершении особо тяжких корыстных преступлений.

Об этом сообщает «Антикор».

Как свидетельствуют данные официального веб-портала судебной власти и Реестра судебных решений Украины, судьи Хозсуда Киева Алле Пригуновой предъявили обвинение в уголовном преступлении, наказание за которое предусмотрено ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

ГПУ обвиняет Аллу Прыгунову в совершении особо тяжких корыстных преступлений в сфере государственной деятельности, а именно: злоупотребление властью, то есть умышленное, для получения неправомерной выгоды, использование служебного положения вопреки интересам службы, в результате чего отдельным гражданам был причинен существенный вред. Кроме того, судью Прыгунову обвиняют в завладении имуществом путем обмана по предварительному сговору группы лиц и получении неправомерной выгоды путем использования власти.

В прошлом году по представлению ГПУ Высший совет правосудия отстранила Аллу Прыгунову от выполнения обязанностей судьи. Однако впоследствии Генпрокуратура отозвала свое представление. Это позволило госпожа Пригуновій, которая является обвиняемой в тяжком уголовном преступлении и, по сообщениям СМИ, была уличена в наркотической зависимости, некоторое время осуществлять правосудие. Сейчас она отстранена от выполнения обязанностей судьи через статус обвиняемого в рамках уголовного дела.

Как пишет издание «Ракурс», в 2014 году Прыгунова обратилась в Совет судей Украины с заявлением о давлении на нее со стороны судьи Емельянова. По результатам рассмотрения обращения Аллы Пригунової Рада приняла решение о том, что независимости Пригунової ничего не грозит.

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