Физик о путешествиях во времени: Математически это возможно, создаем рабочую модель

Бен Типпетт из Университета Британской Колумбии в Канаде и Дэвид Цанг из Мэрилендского университета в США заявили, что разработали математическую модель надежной машины времени. Теперь ученые занимаются воплощением теории в практику.

Согласно утверждениям ученых, сложность заключается в использовании кривизны пространственно-временного континуума во Вселенной для искривления времени во что-то, похожее на круг, который бы позволил условному ящику с потенциальными пассажирами путешествовать в прошлое или будущее, пишет naked-science.

«Люди думают о путешествия во времени как о чем-то фантастическом. И мы привыкли так считать, ведь это кажется таким нереальным. Но математически это возможно», – объясняет Бен Типпетт.

В сотрудничестве с Дэвидом Цангом Бен Типпетт использовал Общую теорию относительности Эйнштейна для разработки новой математической модели надежной машины времени, которую они назвали TARDIS (Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time)

По математической модели, которую представили физики, заслуживает внимания концепция о том, что нам следует воспринимать Вселенную в четырех измерениях одновременно, где четвертое измерение представлено время, а не смотреть на нее как на трехмерное пространство. Это бы позволило ученым использовать пространственно-временной континуум во всех доступных направлениях пространства и времени в кривизне Вселенной.

Фото: TARDIS / Ben Tippett/David Tsang

«Направление времени на поверхности пространства-времени выглядит как искривление. Существуют данные, показывающие, что чем сильнее мы приближаемся к черной дыре, тем сильнее замедляется время. Моя модель использует кривизну пространства-времени искривление времени в форму круга для пассажиров, а не выпрямление его в прямую линию. Этот круг и отправляет нас в прошлое», – объясняет Типпетт.

Пока что разработка рабочей версии такой машины времени на базе новой математической модели невозможна, так как для этого необходим еще не открытый материал.

«В то время как математически это возможно, построить пространственно-временную машину еще невозможно, так как для этого необходимы соответствующие материалы – мы называем их «экзотической материей», которая бы искажала пространство-время таким невероятным способом. Однако такого материала мы пока не открыли», – заключает ученый.

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