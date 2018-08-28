Если сейчас не повысим цену на газ, за доллар будем платить 40 гривен, – экономист

Если сейчас не повысить цены на газ, вопрос будет стоять не только о дефолте. В этом случае гривна «подскочит» до уровня 40-60 гривен за доллар. Тогда все цены вырастут в разы.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил экономист Борис Кушнирук.

Как известно, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составлять от 30% до 60%, учитывая рост цен на международных рынках.

Однако Кабмин принял решение не повышать минимальный тариф на природный газ для населения до 1 октября.

Борис Кушнирук отметил, что еще 2009-го года правительство Украины взяло на себя обязательства привести цену на газ до определенного уровня. Поэтому то, что Украина до сих пор не повысила ее, для международных партнеров не понятно.

«Если вы берете на себя качество обязательства, то выполняйте их. Не может быть так, что каждый раз мы берем на себя обязательства, а потом становимся хозяевами своего слова. Поэтому сейчас, именно правительство должно определиться, сможет ли оно найти компромисс с МВФ по повышению цены на газ», – отметил гость программы.

В то же время эксперт рассказал, на какие риски пойдет Украина, если не повысит цены на газ:

«Вопрос будет стоять не только о дефолте. В этом случае гривна «подскочит» до уровня 40-60 гривен за доллар. А тогда все цены, не только на продукты, а все цены вырастут в разы. А если курс повысится настолько, то за девальвацией будет огромная инфляция. А при инфляции все слои населения, в первую очередь малообеспеченные пострадают. Но если цена на газ и на отопление будет поднята при нынешней системе, то в этом случае малообеспеченным слоям населения это компенсируется. А вот если будет инфляция, то никто никому ничего не компенсирует», – заявил Борис Кушнирук.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что от повышения цены на газ для населения Украина ничего не выиграет.

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