Экс-глава следственной комиссии ВРУ относительно Иловайской трагедии указал на неучтенные потери

Иловайская трагедия – это цепь событий, однако потери считают только по одному эпизоду – прорывом из «Иловайского котла».

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств Иловайской трагедии (2014 г.) Андрей Сенченко.

Гость программы, комментируя данные по потерям во время Иловайской трагедии, которые официально обнародованы, отметил, что указанные цифры – это потери во время одного эпизода, прорыва из так называемого «Иловайского котла».

«И наша комиссия, и Генеральная прокуратура очертили контуры того, что называется Иловайской трагедией – это цепь событий. И могу вам сказать: лишь в секторе «Д» во время тех событий погибли 127 военнослужащих и представителей других силовых структур. И их нет, извините, в этом балансе живых и мертвых, который предлагают обществу. И более 700 военнослужащих были ранены в секторе «Д», – напомнил Андрей Сенченко.

Гость программы подчеркнул, что потери во время взятия Иловайска, боев в городе, двух попыток имитации деблокирования Иловайска не приняли во внимание.

«Взяли один фрагмент и пытаются вокруг этого рассказывать про баланс – столько наших, тех – столько, но в такое «больше-меньше» играть нельзя», – считает Андрей Сенченко.

Напомним, в конце августа 2014 года вблизи Иловайска (Донецкая область) противник окружил добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, что привело к значительным потерям в личном составе, а также к захвату в плен украинских силовиков.

14 августа 2017 года ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным Главной военной прокуратуры, только за 29 августа 2014 года в Иловайске погибли 366 украинских бойцов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, еще 300 попали в плен, было потеряно техники на 300 млн грн.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в августе 2014 года в Иловайск уже не имел для ВСУ стратегического значения и был «одним из тактических задач, который решался во время масштабной операции на линии фронта.

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