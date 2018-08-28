Даяна Ястремская не сумела выйти во второй круг теннисного турнира US Open-2018

Украинка Даяна Ястремская проиграла чешке Каролине Муховой в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2018) – заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam, который проходит в Нью-Йорке с общим призовым фондом $53 млн.

Даяна Ястремская проиграла Каролине Муховой в двух партиях со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 15 минут, сообщает btu.org.ua.

Во втором круге Мухова сыграет с посеянной под 12-м номером испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее в понедельник обыграла китаянку Шуай Чжан – 6:3, 6:0.

Добавим, что 18-летняя Даяна Ястремская впервые играла в основной сетке турнира серии Grand Slam.

Напомним, что Открытый чемпионат США в Нью-Йорке завершится в воскресенье, 9 сентября.

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