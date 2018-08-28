Банду полицейских задержали за вымогательство на вокзале Тернополя

В Тернополе разоблачили группу полицейских, занимавшихся вымогательством на железнодорожном вокзале областного центра.

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Работники полицейской станции №3 «Железнодорожный вокзал» в Тернополе, угрожая привлечением к ответственности, отбирали у людей деньги, золотые украшения, мобильные телефоны и другое ценное имущество.

Как говорится в сообщении, благодаря собранным доказательствам противоправной деятельности указанных полицейских пятерым фигурантам уже объявлено подозрение.

Банду полицейских задержали за вымогательство на железнодорожном вокзале Тернополя

В ведомстве рассказали, что информация о преступлениях, совершенных правоохранителями, была получена работниками Тернопольского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Речь шла о систематических фактах вымогательства денег с пассажиров за непривлечение их к административной или уголовной ответственности и присвоение личных вещей граждан.

Среди разоблаченной группы – сотрудники отдела криминальной полиции и отдела превенции Тернопольского отдела полиции, в возрасте от 27-37 лет.

Банду полицейских задержали за вымогательство на железнодорожном вокзале Тернополя

«Обнаружив на перроне или вокзале мужчин навеселе, за распитием алкоголя, курением в неустановленном месте, в состоянии наркотического опьянения или без документов, полицейские отводили их в участок полиции и, угрожая той или иной статье административного или уголовного кодекса, заставляли откупиться. Если денег при себе человек не имел, предлагалось оставить мобильный телефон, ювелирные изделия или другие ценные вещи. Правда, в большинстве случаев полицейские просто отбирали имущество граждан, увереные, что никто не пожалуется», – сообщили в ведомстве.

Оперативники внутренней безопасности полиции совместно с УСБУ, под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области, задокументировали 5 фактов грабежей, совершённых правоохранителями. По этим материалам прокуратура начала уголовные производства, которые объединили в единое.

Получив разрешение суда, сотрудники Тернопольского УДВБ НПУ и УСБУ провели санкционированные обыски по месту проживания и службы группы полицейских. Во время мероприятий изъяты патроны различного калибра, сигнальные ракетницы, мобильные телефоны, принадлежащие потерпевшим пассажирам, портмоне с документами потерпевшего, нерешенные административные и уголовные материалы, 28 тыс. грн и денежные средства в валюте.

«В настоящее время двум сотрудникам полиции уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 УК Украины. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное фигурантам грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет», – говорится в сообщении.

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