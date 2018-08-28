Алексей Кучеренко о подорожании газа: В Украине не хватает денег на субсидии

По всей стране уже не хватает денег на субсидии, потому что 71 миллиарда гривен, предусмотренных в бюджете на субсидии, просто нет в этом бюджете.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007-2010 гг. Алексей Кучеренко.

Как известно, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составлять от 30% до 60% с учетом роста цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко отметил, что рано или поздно Украина должна повысить цены на газ для населения и делать их выше, чем для промышленности.

«Но здесь главный вопрос, а при каких условиях это нужно делать? Если бы у нас росли доходы населения, если бы сюда шли инвестиции, если бы эта страна реально энергомодернизировалась, то, безусловно, надо было бы искать траекторию, чтобы не довести до какого-то социального бунта и не завести экономику Украины в тупик. К сожалению, завели в полный тупик. И вот сегодня я давал интервью одесскому телевидению. Главный вопрос – у нас не хватает денег на субсидии. По всей стране уже не хватает денег на субсидии!» – подчеркнул Алексей Кучеренко

Экс-министр ЖКХ уверен, что их не хватает из-за того, что 71-го миллиарда гривен, предусмотренного в бюджете на субсидии, просто нет.

«Этих денег просто нет в этом бюджете, потому что кто-то должен оплатить налоги. А тех «кто-то» нет сегодня в Украине. Гройсман наконец это понял. Поэтому сегодня речь идет о поиске ответа на вопрос, а как же действительно свести финансовый баланс и удовлетворить свои обещания и обязательства перед МВФ для того, чтобы получить транш», – отметил Кучеренко.

Бывший министр удивляется, что цены на газ хотят повышать тогда, когда руководство Нафтогаза выплачивает себе премии за прибыльную работу.

«Ведь главной целью повышение цены на газ было вывести «Нафтогаз» из зоны убыточности. Он вышел из зоны убыточности! Поэтому находите компромисс или говорите правду, что с помощью цены на газ, так называемого импортного паритета, вы хотите дополнительно взыскать налоги с населения Украины, из производителей Украины, чтобы гасить кредиты, в том числе «Нафтогаза». Это уже другая модель. Именно с этого надо было начинать еще четыре года назад», – заключил гость программы.

Напомним, в эфире телеканала ZIK Алексей Кучеренко заявил, что правительство Гройсмана сделал украинцев заложниками Нафтогаза.

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