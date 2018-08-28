Александр Леменов: А где результаты прохождения полиграфа самого Трубы?

Когда глава ГБР Роман Труба отклонял 27 кандидатов на руководящие должности в ведомстве, им руководили не сомнения в добропорядочности претендентов, а политические расклады. Ведь теперь очевидно, что внутри «Народного фронта», интересы которого и представлял Труба, произошел некий диссонанс, поэтому ведущие политики этой политсилы взялись делить между собой влияние на новосозданный орган правопорядка.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» заявил главный эксперт Антикоррупционной группы «Реанимационный пакет реформ» Александр Леменов.

Он подчеркнул: не все 27 кандидатов на руководящие должности ГБР в списке, который сегодня исключил глава ведомства Роман Труба, были недобросовестными. Однако, в целом решение о недопуске претендентов следует анализировать в контексте политических влияний.

«Если посмотреть на политический диссонанс внутри «Народного фронта» и осознать, что большинство из этих 27 кандидатов имели определенную связь с Игорем Купранцем (заместитель председателя Нацполиции, – ZIK) и Арсеном Аваковым, можно сделать вывод, что он, Пашинский и Турчинов все же разошлись во взглядах. Они делят между собой влияние на новосозданный орган правопорядка», – заявил Леменов.

К тому же, по его мнению, Арсен Аваков уже становится отдельной политической фигурой, выходящей за рамки «Народного фронта», рейтинг которого сейчас составляет 3%.

«Я бы хотел сказать, что общественность требовала отклонить недобропорядочных кандидатов, и мы победили. Однако, на самом деле, политика здесь сыграла не меньшую роль. В то время, как международники вообще молчат по этому вопросу», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, он заметил: если уже говорить о результатах полиграфических экспертиз, то общество не видело и результатов такой проверки Трубы и его заместителей.

«Если таких выводов вообще нет, тогда давайте переизберем руководство ГБР и еще и средние звенья, которые не наназначенные господином Трубой», – отметил эксперт.

Леменов также подчеркнул: если Труба заявляет, что не доверяет результатам внешней комиссии, пусть вспомнит, кто выбирал его и заместителей.

«Я очень не люблю, когда применяют двойные стандарты. Давайте будем проходиться по всем, или вообще ничего не делать. Ведь самое худшее – это не отсутствие работы, а ее имитация», – убежден он.

К тому же Леменов добавил: Роман Труба имеет непосредственные связи с «Народным фронтом». Мол, в свое время за его назначение ходатайствовали перед нардепом от этой политсилы Сергеем Пашинским.

«Пашинский договорился с Турчиновым, а тот пообещал Президенту, что Труба будет на паритете и не будет перевешивать ни одну из сторон. Пока же видим, что это немного не так», – рассказал Леменов.

Но самое важное в этой всей истории то, что пока ГБР не работает, и сомнительно, что сможет запустить работу в ближайшее время.

«Это сознательное затягивание до следующих президентских гонок. Такое осуществляется для того, чтобы в контексте победителя выборов переформатировать работу того или иного органа правопорядка и взять его под контроль», – убежден эксперт.

Однако, он заметил: не считает, что идея Трубы об отмене кандидатур 27 кандидатов продиктована исключительно желанием затянуть весь процесс.

«Это все просто дает затягивание в результате. Но в целом его позиция достаточно проста – он является руководителем органа досудебного расследования. Это не коллегиальная структура, а единоличная. Такова позиция господина Трубы», – считает Леменов.

И, как бы там не было, он подчеркнул: политическую ответственность за то, что сейчас происходит в ГБР, несет Порошенко, Аваков, Пашинский и Турчинов.

«Именно их политическая борьба не дает запустить этот орган независимо и максимально оперативно», – резюмировал Александр Леменов.

Как сообщалось, сегодня во время брифинга директор ГБР Роман Труба решил отказать конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности в этой структуре. Это решение, по его словам, было продиктовано тем, что конкурсная комиссия уничтожила результаты прохождения победителями конкурса полиграфа.

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