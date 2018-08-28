3 сентября во Львове откроет свои двери первая в Украине Академия бокса

С нового учебного года на Львовщине заработает Академия бокса имени чемпиона мира и призера Олимпийских игр-2000 Андрея Котельника.

Сегодня, 28 августа, во Львовской ОГА состоялось подписание меморандума между Львовским училищем физической культуры и Благотворительным фондом Андрея Котельника по созданию на базе ЛУФК первой Академии бокса в Украине.

Свои двери Академия распахнет уже в ближайший понедельник, 3 сентября, информирует пресс-служба ЛОГА.

«В зале, где будут тренироваться спортсмены, созданы все условия, которые необходимы для того, чтобы стать олимпийцами. Для нас важен результат. Училище дает обучение, проживание, питание, мы в свою очередь – экипировку и, если человек перспективен, тогда и финансовую поддержку. Мы имеем возможности для помощи боксерам, в том числе и собственным примером. Стремимся показать им, что благодаря настойчивости и вере в собственную победу, можно стать чемпионом. Возможно, это станет мотивацией для будущих высоких результатов молодежи», – рассказал серебряный призер Игр Олимпиады 2000 года, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA, кавалер Орденов «За заслуги» I, ІІ и ІІІ степеней Андрей Котельник.

Вновь созданная академия будет отличаться от боксерских клубов и школ, которые сегодня работают, тем, что молодые спортсмены, которые уже достигли определенных высот – победители турниров, чемпионатов, разного рода соревнований, могут быть зачислены в Академию автоматически, без экзаменов.

«Мы решили объединить свои усилия для существенного улучшения уровня развития бокса в училище, области и в Украине в целом. Это стабильная база подготовки наших спортсменов в направлении бокса, привлечение внимания к вопросу подготовки боксеров в условиях региона, продвижение и улучшение селекции. Мы хотим, чтобы в нашем училище обучались сильнейшие боксеры, которых мы сможем привлечь к подготовке», – рассказал директор Львовского училища физической культуры Степан Родак.

Обучение будут проводить в одном из самых современных залов для тренировок в Украине на двух рингах. Одновременно здесь могут тренироваться до 40 боксеров.

«Среди основных направлений деятельности Академии: проведение селекционной работы, организация совместных мероприятий, соревнований и учебно-тренировочных сборов, улучшения социально-бытовых условий спортсменов, в частности тех, которые входят в когорту топовых. Создание Академии является беспрецедентным событием не только для Львовщины, но и для всей Украины, это продукт государственно-частного партнерства», – отметил начальник управления физической культуры и спорта Львовской ОГА Роман Химьяк.

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