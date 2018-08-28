25 Book Forum: обнародована официальная программа мероприятий

19-23 сентября во Львове состоится 25 Book Forum, главный культурный фестиваль Украины. Фокусная тема книжного форума – Рынок свободы.

Об этом сообщила пресс-служба ЛОГА.

25 Book Forum – это:

25. Национальная книжная ярмарка

13. Международный литературный фестиваль

24. Церемония вручения премии «Лучшая книга Форума»

9. Всеукраинский библиотечный форум

7. Благотворительная акция «Третий возраст: удовольствие от чтения»

Участниками 25 Book Forum являются около 250 издательств и книготорговых организаций, более 1500 авторов, интеллектуалов, художников и культурных деятелей из Украины и других стран мира.

Программа мероприятий: более 1000 литературных, художественных, образовательных и социальных мероприятий, которые состоятся на 50 локациях. В программе – 25 тематических направлений: история, языки/переводы, креативные индустрии и урбанистика, бизнес, образование, медицина, искусство, медиа и другие. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Специальные гости: Марси Шор (США), Энн Эпплбом (США), Фредерик Бегбеде (Франция), Генри Марш (Великобритания), Кейт Фокс (Великобритания), Яцек Дукай (Польша), Питер Уоттс (Канада), Януш Леон Вишневский (Польша), Мухарем Баздуль (Босния), Оксана Забужко, Сергей Жадан,

Социальные и благотворительные мероприятия: Благотворительная акция для пенсионеров «Третий возраст: удовольствие от чтения», конкурс для людей пожилого возраста «Моя книжная полка».

Официальные мероприятия:

Презентация «Форумология. 25 лет вдохновения» – 18 сентября;

Пресс-брифинг и осмотр экспозиции для приглашенных гостей, общение – 19 сентября;

Торжественное открытие с участием Президента Украины Петра Порошенко – 19 сентября;

Церемония вручения премии «Book Forum Best Book Award» – 20 сентября;

Ночь поэзии и музыки non-stop – 22 сентября;

Официальное закрытие 25 Форума издателей во Львове – 23 сентября.

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