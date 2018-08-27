Журналист назвал, на кого Запад хочет заменить Путина для России

Цель США – не вернуть Крым и Донбасс, а сделать так, чтобы Россия перестала им угрожать. Их цель – свергнуть Путина и сделать так, чтобы к власти пришел человек, с которым можно иметь дело.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил журналист-международник Иван Яковина, отвечая на вопрос, какова цель США в вопросе наложения санкций на Россию.

«Цель США – не вернуть Крым и Донбасс, а сделать так, чтобы Россия перестала им угрожать. Их цель – свергнуть Путина, а дальше уже сделать так, чтобы к власти там пришел человек или группа, которые имеют прозападные взгляды, с которыми можно иметь дело и не бояться, что они полезут на соседнее государство будут вмешиваться в американские выборы», – считает господин Яковина.

По убеждению журналиста, уже известно, что это должен быть Медведев.

«Он уже есть. Согласно конституции России он становится президентом в случае, когда с Путиным что-то случится. Если вы помните, то Медведев находил общий язык даже с Обамой, и в целом они сработались. То есть Медведев – это тот человек, который устраивает российские элиты и Запад. Конечно, он никакой не супердемократ, но если он будет контролировать ситуацию, то Запад это устраивает», – отметил господин Яковина.

Как отметил гость программы, в ноябре будут выборы в Конгресс США, поэтому сейчас Россия предпринимает активные усилия для разрушения американских институтов.

«То есть, главная задача, которую Путин поставил перед своими подчиненными – это разрушение американских институтов прессы и доверия к ней народа. Доверие американцев к собственным СМИ уже упало до рекордно низких показателей.

В этом направлении также целенаправленно работает Трамп. Он также занимается подрывом доверия к правоохранительным органам, ФБР, ЦРУ и полиции. То же самое касается и демократических институтов. Задача Путина – сделать так, чтобы все думали, что честных выборов не бывает и все куплено. Путин этим занимается, потому что единственная его возможность ответить Западу – это асимметричные действия», – констатировал Иван Яковина.

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