Запуск Антикоррупционного суда под угрозой? На должности судей сейчас есть только 6 кандидатов

За почти три недели до завершения срока подачи документов на должности судей в Высший антикоррупционный суд заявки подали только шестеро кандидатов.
Соответствующую информацию обнародовала Высшая квалификационная комиссия судей (ВККСУ), передает «Громадское».
Конкурс на должности судей в Заседании суда объявили еще 2 августа. Заявки начали принимать с 8 августа, последний день подачи – 14 сентября.
По состоянию на 27 августа, желающих лишь шестеро.
В общем, в Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них 12 должностей в Апелляционную палату.
Если до конца срока приема заявок, их будет недостаточно для замещения всех вакантных должностей – конкурс объявят снова, а запуск работы Высшего антикоррупционного суда будет откложен.
Как известно, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде во втором чтении. «За» проголосовали 317 депутатов. В Венецианской комиссии поприветствовали принятие закона об Антикоррупционном суде.
14 июня закон вступил в силу. На создание Антикоррупционного суда дается ровно год.
12 июля Рада приняла правки к закону об Антикоррупционном суде, на которых настаивали в МВФ.
Отметим, создание Антикоррупционного суда – одно из требований международных партнеров Украины для дальнейшего сотрудничества. Среди запланированных функций – расследования дел Национального антикоррупционного бюро по коррупции среди высокопоставленных чиновников. Среди других требований – повышение цен на газ для населения и сбалансирование государственного бюджета.