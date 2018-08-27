Запуск Антикоррупционного суда под угрозой? На должности судей сейчас есть только 6 кандидатов

За почти три недели до завершения срока подачи документов на должности судей в Высший антикоррупционный суд заявки подали только шестеро кандидатов.

Соответствующую информацию обнародовала Высшая квалификационная комиссия судей (ВККСУ), передает «Громадское».

Конкурс на должности судей в Заседании суда объявили еще 2 августа. Заявки начали принимать с 8 августа, последний день подачи – 14 сентября.

По состоянию на 27 августа, желающих лишь шестеро.

В общем, в Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них 12 должностей в Апелляционную палату.

Если до конца срока приема заявок, их будет недостаточно для замещения всех вакантных должностей – конкурс объявят снова, а запуск работы Высшего антикоррупционного суда будет откложен.

Как известно, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде во втором чтении. «За» проголосовали 317 депутатов. В Венецианской комиссии поприветствовали принятие закона об Антикоррупционном суде.

14 июня закон вступил в силу. На создание Антикоррупционного суда дается ровно год.

12 июля Рада приняла правки к закону об Антикоррупционном суде, на которых настаивали в МВФ.

Отметим, создание Антикоррупционного суда – одно из требований международных партнеров Украины для дальнейшего сотрудничества. Среди запланированных функций – расследования дел Национального антикоррупционного бюро по коррупции среди высокопоставленных чиновников. Среди других требований – повышение цен на газ для населения и сбалансирование государственного бюджета.

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