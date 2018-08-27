понедельник, 27 августа, 2018, 18:52 События
Задержанного утром ФСБ крымского татарина отпустили, – представитель Меджлиса
Крымского татарина Решата Мединова, которого утром 27 августа задержали российские силовики, освободили.
Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов в Facebook.
«Решата Мединова освободили! Все это время его держали в Красноперекопском управлении ФСБ. По словам близких, с ним там проводили беседу. Целый и невредимый. Других подробностей нет», – написал он.
На границе с оккупированным Крымом ФСБ задержала крымского татарина.
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