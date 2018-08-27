Иван Яковина высказался о действиях России в ответ на санкции США

Руководство РФ будет пытаться отыграться на своем населении, на ближайших соседях, но в отношении США – они точно ничего сделать не смогут. Какой-то страшной реакции со стороны России ожидать не стоит.

Такое мнение в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал журналист Иван Яковина, комментируя вопрос относительно первого этапа санкций США против РФ.

Как известно, сегодня начинает действовать первый этап санкций США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании.

Иван Яковина убежден, что Россия не будет вводить параллельных санкций против США.

«От них не будет никакой реакции. Какая может быть реакция? Возможно, они будут пытаться отыграться на своем населении, на ближайших соседях, но относительно США, они точно ничего сделать не смогут и не сделают. Поэтому какой-то страшной реакции со стороны России ожидать не стоит», – заявил гость программы.

Журналист добавил, что Россия сейчас готовятся к запуску второго санкционного пакета.

«Единственное, что я слышал в России, что они активно готовятся к запуску второго санкционного пакета, который будет принят осенью. Сейчас там идет активная подготовка к этому вопросу. Но на санкции США они никак не могут ответить», – заявил Иван Яковина.

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко добавил, что санкции США показывают «вектор дальнейшего развития» РФ.

«То есть за этими санкциями будут те, которые предусмотрены законом, на чем и основывается первый и второй этапы. Одновременно в Конгрессе США готовятся отдельные санкции. А это означает, что в конечном счете давление может перейти за грань возможностей российской экономики.

Именно поэтому после объявления первых скромных санкций курс рубля значительно упал. И имеет тенденцию падать дальше. То есть кумулятивный эффект от введения тех санкций, которые Россия пока что нейтрализует за счет увеличения цены на нефть», – рассказал Константин Грищенко.

Эксперт считает, что санкции против России заставляют Кремль отказываться от долларовых авуаров и массово скупать золото.

«Но и здесь есть много вопросов. Мне кажется, что очень трудно внутри Кремля принимать такие решения, которые могли бы нейтрализовать действие этих санкций. Думаю, что в кабинет Путина никто не хочет заходить с такими предложениями, нужно идти навстречу требованиям Запада и США. Поэтому это замкнутый круг. К сожалению, для России. Но для мировой экономики это тоже ничего положительного не несет. Поэтому этот процесс будет продолжаться», – прокомментировал экс-министр иностранных дел Украины.

Напомним, 31 июля Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.

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