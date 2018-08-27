Италия рассматривает возможность наложения вето на бюджет Евросоюза

Италия рассматривает вариант наложения вето на многолетний бюджет Евросоюза, который будет рассматриваться и утверждаться на предстоящем саммите глав государств и правительств стран сообщества.

Об этом заявил вице-премьер и министр экономического развития, глава популистской партии «Движение пяти звезд» Луиджи Ди Майо, передает Укринформ.

«Мы сейчас работаем над возможностью наложения вето при голосовании по бюджету ЕС на ближайшем саммите. И мы собираемся внимательно изучать все европейские предложения, а те, что нам не выгодны, будем блокировать», – сказал Ди Майо.

По его словам, первой на очереди стоит соглашение о свободной торговле ЕС и Канады, которую может не ратифицировать итальянский парламент.

Проблемы во взаимопонимании Италии и Евросоюза возникли вопросы беженцев.

В июне Италия объявила о намерении закрыть свои порты для спасательных судов благотворительных организаций. Глава итальянского МВД грозит расширить подобный подход на корабле «международных миссий».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.