Виктор Балога указал на «единого куратора» украинской таможни

Таможню в Украине контролируют спецслужбы, которые назначает Президент Украины. Поэтому именно руководителя нужно спросить, почему государственная казна недополучает таможенные платежи.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Виктор Балога.

Гость программы, комментируя вопрос относительно объявленной правительством войны с контрабандой, отметил, что сегодня среди таможен – как на границах Украины, так и на внутренних – по платежам лидируют таможне в Борисполе и Одессе, однако «дыры» есть везде. Инициативу Премьер-министра, как отметил Виктор Балога, он поддерживает, «главное, чтобы это был не пиар».

Политик также объяснил, кто «курирует» работу украинских таможен: «В таможне куратор всегда один – контролируют таможню всегда, мы прекрасно понимаем, спецслужбы, а спецслужбы назначаются Президентом Украины, по Конституции. Так нужно спросить Президента, почему мы сегодня не получаем пошлину. Потому что всегда мы четко понимаем: если есть политическая воля – Гройсман не будет делать таких больших усилий, чтобы остановить контрабанду и к нам пошла пошлина. Гройсман правильно оценил – у нас недополучение по пошлине, по поступлениям в государственную казну – до 10 миллиардов долларов».

Виктор Балога сравнил эту сумму с кредитами МВФ в размере 2-3 млрд долл. и подчеркнул, что Украине в случае с пошлиной есть за что бороться.

Гость программы добавил, что в случае с незаконным вывозом леса-кругляка за границу или добычей янтаря такие действия не могут происходить без ведома властей. Виктор Балога напомнил про принятый ВРУ закон относительно запрета вырубки леса и его экспорта: «Но то, что Банковая его не выполняет, это уже вопрос к Президенту».

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что для минимизации потерь от контрабанды и других «схем» на украинской границе власть подготовила план мероприятий.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.