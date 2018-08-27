Виктор Балога назвал, кто может стать серьезной движущей силой для смены власти

Сейчас, по самым скромным подсчетам, за рубежом работают 6-7 миллионов украинцев. Если они консолидируются, станут самой серьезной движущей силой для смены власти.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Виктор Балога.

Политик, отвечая на вопрос относительно настроений, царящих в Западной Украине, отметил, что украинские венгры на Закарпатье, и поляки на Львовщине – все считают себя гражданами Украины, поэтому «на западном форпосте Украины наших земель у нас с психологией, независимо от того, какая национальность, все хорошо».

В том, что украинцы на Закарпатье массово получают венгерские паспорта, политик не видит катастрофы: «Я уверен, что рано или поздно мы примем изменения к Конституции и законам, и у нас будут и двойные паспорта, как в Израиле, Штатах или Венгрии, и все будет нормально».

В то же время Виктор Балога отметил, что крайне отрицательно воспринимает наличие паспортов других государств у депутатов разных уровней, и это вопрос к Президенту, который берет таких политиков в свою политсилу. Что же касается рядовых граждан, то они, подчеркнул Виктор Балога, берут паспорта других государств исключительно из практических соображений.

«Мы только сегодня получили безвиз, а люди тем безвизом пользуются уже десятки лет и ищут работу, начиная от Венгрии и заканчивая Британией или Канадой», – отметил гость программы.

Виктор Балога отметил, что ныне, по самым скромным подсчетам, за рубежом работают 6-7 миллионов украинцев. Среди стран, куда чаще всего едут граждане Украины, кроме Польши, является Россия.

«Это самая серьезная движущая сила, которая, если себя консолидирует, так же будет ставить вопрос о смене власти и об изменении курса, как это сегодня делает румынская диаспора, когда все вернулись домой и трясут правительством, чтобы они быстрее уходили в отставку. Я думаю, что рано или поздно эти люди объединятся», – убежден политик.

Напомним, по данным НБУ, в 2018 году гастробайтеры перечислили в Украину $4,5 миллиарда.

Как сообщали раньше, на заработки в Россию за последние полгода уехали почти 240 тысяч украинцев.

Эксперты заявляют, что в Польше за счет украинских гастарбайтеров увеличился профицит пенсионного фонда.

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