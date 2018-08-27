Второй суд против Манафорта будет касаться его деятельности в Украине, – СМИ

В ходе второго судебного разбирательства против Пола Манафорта, американского юриста и бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа, сторона обвинения планирует предоставить около 1,5 тыс. различных доказательств.

Об этом сообщает «Новое Время», со ссылкой на The Washington Post.

Судебное разбирательство должно начаться 17 сентября в Вашингтоне и будет сосредоточено на лоббистской деятельности Манафорта в Украине. Как ожидается, процесс продлится около трех недель.

Перечень доказательств был внесен в федеральный суд в Вашингтоне в пятницу, 24 августа.

Подробной информации по этим доказательствам нет, известно лишь, что в названиях некоторых из них фигурирует лоббист от Демократической партии Тони Подеста и бывший юрист Белого дома Грегори Крейг.

Второй процесс против Манафорта, который начнется 17 сентября, будет касаться его деятельности с 2006 по 2017 годы, когда американский юрист, по данным обвинения, получил $30 млн за консультирование украинских политиков.

Манафорту будет предъявлено семь обвинений в заговоре против США, отмывании средств, проведении лоббистской деятельности без соответствующей регистрации, давления на свидетелей те предоставлении ложной информации.

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