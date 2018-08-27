Во Львове откроется выставка пленера имени Владимира Патыка «Волынские мотивы»

Завтра, 28 августа, во Львовском Дворце искусств состоится открытие итоговой выставки пленэра имени Владимира Патыка «Волынские мотивы».

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

С 17 по 22 августа в «Творческой мастерской» Роксоланы и Остапа Патыкив в с. Мельники Шацкого района Волынской области по инициативе Западного регионального научно-художественного центра Национальной академии искусств Украины впервые прошел живописный пленэр «Волынские мотивы» – художественная акция, объединившая творчество именитых украинских художников и молодых художников Украины и Китая.

В течение недели здесь обменивались опытом и творческими идеями академики и профессора художественных институций Украины Андрей Чебыкин, Михаил Сальва, Андрей Бокотей, Галина Стельмащук, Владимир Одрехивский, супругов Николая и Евстахии Шимчук, Владимир Сколоздра, Ярослав Шимин, Петр Старух, четы Остапа и Роксоланы Патыкив, Михаил Бокотей, Владимир Стасенко, Нестор Бордун, Ирина Муращик, Лада Цымбала и молодежь львовской художественной школы: Виталий Мурин, Андрей Роик. В контексте глобализационных реалий современного искусства, участников пленэра приняли участие молодые художники из Китая, в частности художница Ян Цзы.

Итоговая выставка иллюстрирует видовое, жанровое и стилистическое разнообразие творческих интерпретаций волынской природы в профессиональном искусстве и очерчивает реалии современного художественного процесса в Украине.

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