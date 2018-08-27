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понедельник, 27 августа, 2018, 20:34 Львов
Во Львове откроется выставка пленера имени Владимира Патыка «Волынские мотивы»

Завтра, 28 августа, во Львовском Дворце искусств состоится открытие итоговой выставки пленэра имени Владимира Патыка «Волынские мотивы».

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

С 17 по 22 августа в «Творческой мастерской» Роксоланы и Остапа Патыкив в с. Мельники Шацкого района Волынской области по инициативе Западного регионального научно-художественного центра Национальной академии искусств Украины впервые прошел живописный пленэр «Волынские мотивы» – художественная акция, объединившая творчество именитых украинских художников и молодых художников Украины и Китая.

В течение недели здесь обменивались опытом и творческими идеями академики и профессора художественных институций Украины Андрей Чебыкин, Михаил Сальва, Андрей Бокотей, Галина Стельмащук, Владимир Одрехивский, супругов Николая и Евстахии Шимчук, Владимир Сколоздра, Ярослав Шимин, Петр Старух, четы Остапа и Роксоланы Патыкив, Михаил Бокотей, Владимир Стасенко, Нестор Бордун, Ирина Муращик, Лада Цымбала и молодежь львовской художественной школы: Виталий Мурин, Андрей Роик. В контексте глобализационных реалий современного искусства, участников пленэра приняли участие молодые художники из Китая, в частности художница Ян Цзы.

Итоговая выставка иллюстрирует видовое, жанровое и стилистическое разнообразие творческих интерпретаций волынской природы в профессиональном искусстве и очерчивает реалии современного художественного процесса в Украине.
культурановости Украины
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2018-08-27 23:00 :27