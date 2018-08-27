Во Львове будет создана Академия бокса имени Андрея Котельника

Завтра, 28 августа, во Львовской ОГА состоится подписание меморандума между Львовским училищем физической культуры и Благотворительным фондом Андрея Котельника по созданию на базе ЛУФК первой Академии бокса в Украине.

Подписанты – директор ЛУФК Степан Родак и президент Фонда Котельник, серебряный призер Игр Олимпиады 2000 года, чемпион Мира в полусреднем весе по версии WBA, кавалер Орденов «За заслуги» І, ІІ И ІІІ степеней Андрей Котельник.

«Вновь созданная академия будет отличаться от боксерских клубов и школ, которые сегодня работают, тем, что молодые спортсмены, которые уже достигли определенных высот – победители турниров, чемпионатов, разного рода соревнований, могут быть зачислены в академию автоматически, без экзаменов. Обучение будет включать проживание, питание, а для боксеров, которые будут показывать лучшие результаты в учебе, предусмотрена стипендия и экипировка», – отметил Андрей Котельник.

По его словам, учения будут проводить в одном из самых современных залов для тренировок в Украине на двух рингах. Одновременно здесь могут тренироваться до 40 боксеров.

Подписание Меморандума состоится в 11:00 в кабинете 257 Львовской ОГА (ул. Винниченко, 18). После подписания состоится брифинг для СМИ.

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