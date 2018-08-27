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понедельник, 27 августа, 2018, 14:32 Спорт
Василий Ломаченко 1 декабря будет боксировать с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико

Пуэрториканец Хосе Педраса победил мексиканца Раймундо Бельтрана и отобрал у соперника чемпионский титул WBO в легком весе.

Бой в американском Глендейле продлился все 12 раундов. При этом в 11-м раунде 37-летний Бельтран побывал в нокдауне. Судьи отдали победу 29-летнему Педрасе – 117:110, 117:110 и 115:112, сообщает ukrinform.ua.

Напомним, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум сообщал, что победитель боя Бельтран – Педраса подписал контракт на встречу с украинцем.

Ожидается, что бой Василия Ломаченко с Хосе Педрасой состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе.
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2018-08-27 16:42 :26