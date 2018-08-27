live
Aнонси
Віктор Балога, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
Віктор Балога, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
27 августа, понедельник
Іво Бобул у програмі “DROZDOV”, 28.08.18, о 20.00
Іво Бобул у програмі “DROZDOV”, 28.08.18, о 20.00
28 августа, вторник
Анонс програми
Анонс програми "Злий дім": Нові тарифи. Скільки коштуватиме опалювальний сезон?, 28.08.18, о 21.30
28 августа, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 27 августа, 2018, 11:31 Регионы
В Тернополе установили рекорд Украины по самому массовому написанию картин

В Тернополе установили еще один рекорд Украины – 111 человек одновременно творили картины. Самому старшему участнику – 73 года, самой младшей – 6.

Рекорд Украины установили в номинации «Наибольшее количество людей, которые одновременно пишут картины на мольбертах».

Творческий мастер-класс провела художница, инициатор установления рекорда Зоряна Олендер.

По словам женщины, она стремилась показать, что в городе живут креативные люди, готовые творить.

У Тернополі встановили рекорд України з наймасовішого написання картин
В Тернополе установили рекорд Украины по самому массовому написания картин

К участию приглашали всех желающих, кто имел желание поделиться частичкой себя и показать свой талант.

Следовательно, 111 человек одновременно писали местные пейзажи – Тернопольский пруд и островок влюбленных.

Достижение внесли в Национальный реестр рекордов Украины в категории «Искусство».

Мероприятие было благотворительным – часть собранных средств будет направлена на помощь в лечении.

У Тернополі встановили рекорд України з наймасовішого написання картин
В Тернополе установили рекорд Украины по самому массовому написания картин
Тернопольрекордыновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-27 12:37 :07