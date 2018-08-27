В Тернополе установили рекорд Украины по самому массовому написанию картин

В Тернополе установили еще один рекорд Украины – 111 человек одновременно творили картины. Самому старшему участнику – 73 года, самой младшей – 6.
Рекорд Украины установили в номинации «Наибольшее количество людей, которые одновременно пишут картины на мольбертах».
Творческий мастер-класс провела художница, инициатор установления рекорда Зоряна Олендер.
По словам женщины, она стремилась показать, что в городе живут креативные люди, готовые творить.
К участию приглашали всех желающих, кто имел желание поделиться частичкой себя и показать свой талант.
Следовательно, 111 человек одновременно писали местные пейзажи – Тернопольский пруд и островок влюбленных.
Достижение внесли в Национальный реестр рекордов Украины в категории «Искусство».
Мероприятие было благотворительным – часть собранных средств будет направлена на помощь в лечении.