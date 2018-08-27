В Тернополе установили рекорд Украины по самому массовому написанию картин

В Тернополе установили еще один рекорд Украины – 111 человек одновременно творили картины. Самому старшему участнику – 73 года, самой младшей – 6.

Рекорд Украины установили в номинации «Наибольшее количество людей, которые одновременно пишут картины на мольбертах».

Творческий мастер-класс провела художница, инициатор установления рекорда Зоряна Олендер.

По словам женщины, она стремилась показать, что в городе живут креативные люди, готовые творить.

В Тернополе установили рекорд Украины по самому массовому написания картин

К участию приглашали всех желающих, кто имел желание поделиться частичкой себя и показать свой талант.

Следовательно, 111 человек одновременно писали местные пейзажи – Тернопольский пруд и островок влюбленных.

Достижение внесли в Национальный реестр рекордов Украины в категории «Искусство».

Мероприятие было благотворительным – часть собранных средств будет направлена на помощь в лечении.

В Тернополе установили рекорд Украины по самому массовому написания картин

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