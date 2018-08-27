В Тернополе самый длинный кислородный фонтан «вырос» до 300 метров

В Тернополе увеличили протяженность аэрационного фонтана, который сейчас стал самым длинным в Украине.

Теперь общая длина составляет более 300 метров, сообщили ИA ZIK в городском совете.

Расположен фонтан вдоль городской набережной. В прошлом году запустили первую линию фонтана длиной в 122 метра. А в этом году там установили еще 180 форсунок с прожекторами.

Струя воды из каждой форсунки достигает 9 метров в длину и почти 4 – в высоту. Световое шоу начинается вечером. Фонтан переливается разными цветами – синим, желтым, зеленым, фиолетовым, розовым.

Аэрация – это процесс насыщения воды воздухом. Поэтому, кроме эстетической функции, фонтан в Тернополе выполняет и экологическую, чтобы предотвратить «цветение» крупнейшего водоема города.

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