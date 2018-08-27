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понедельник, 27 августа, 2018, 23:05 События
В оккупированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества

На севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу.Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на так называемого вице-премьера «правительства» Крыма Игоря Михайличенко.

«В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, на листьях деревьев образовался маслянистый налет, который имеет желтоватый оттенок», – заявил Михайличенко.

Он добавил, что в Армянск экстренно отправили группу экологов и сотрудников «прокуратуры».

«Осуществлен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Происхождение вещества пока не определено. Ждем результатов исследований», – отметил Михайличенко.

Он отметил, что после результатов исследований «можно будет говорить» о происхождении вещества.
ЧПКрымроссийская оккупацияновости Украины
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2018-08-28 01:36 :46