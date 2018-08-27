В начале сентября выйдет в свет дневник Игоря Померанцева

В начале сентября в свет появится новая книга писателя и радиожурналиста Игоря Померанцева «Вы меня слышите?». В нее вошли избранные репортажи, комментарии, переводы, радиоэссе и рассказы, которые звучали в эфире и/или были опубликованы в блоге автора. Художественное оформление издания осуществила Лидия Стародубцева.

Об этом сообщила пресс-служба MERIDIAN CZERNOWITZ.

Первая презентация книги состоится во время фестиваля Meridian Czernowitz в Черновцах – 7 сентября в 21:00 в Центральном дворце культуры (пл. Театральная, 5, 3-й этаж).

Игорь Померанцев родился в 1948 году в Саратове. Вырос и учился в Черновцах. Работал сельским учителем в Карпатах и техническим переводчиком в Киеве. В 1978 г. эмигрировал из СССР и в тот же год впервые вышел в эфир (Радио«Свобода», украинская и русская редакции). Около семи лет работал на Би-би-си (Русская служба, 1980-1987). Последние тридцать с лишним лет – сотрудник «Радио Свобода» (Лондон, Мюнхен, Прага).

Редактор радиожурнала «Поверх барьеров» и авторских передач «Красное сухое», «Мои любимые пластинки» и др. Его радиопьеса «Вы меня слышите?» (с Джоном Шрепнелом), «Любовь на коротких волнах» (с Валентином Гафтом), «Любимцы господина Фабра» (с Сергеем Юрским), «Краткий разговорник для приезжих» (с Иваном Шведовым) звучали на волнах Би-би-си (World Service), France Culture и Радио Свобода.

Проза, стихи и эссе Игоря Померанцева переведены на украинский, английский, немецкий, польский, чешский и другие языки. Лауреат международного фестиваля теле - и радиопрограмм «Эфирная шкатулка» (2011 г.).

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