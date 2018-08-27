В Китае откопали пирамиду и город, которым 4300 лет

Долгое время Центральная равнина, в частности, среднее течение реки Хуанхэ, считавшихся колыбелью китайской цивилизации, которая возникла здесь между серединой и концом II тысячелетия до нашей эры. Однако последние археологические открытия в Шимао на севере Китая (Внутренняя Монголия) изменили взгляд на то, что было центром, а что периферией на заре китайской цивилизации.

Об этом сообщает Livescience.com.

Во время исследований выяснили, что к 2000 г. до н. е. на севере Китая существовали большие поселения. Более того, символы, важные для истоков цивилизации, найденные на Центральной равнине, появились в Шимао гораздо раньше.

Археологи обнаружили здесь город, которому около 4300 лет и большую ступенчатую пирамиду высотой не менее 70 метров и площадью 24 га (240 000 квадратных метров). Пирамиду украшали изображения глаз и полулюдей-полуживотных. Вокруг пирамиды на протяжении пяти веков существовал город. В период наибольшего расцвета его площадь достигала 400 гектаров, то есть оно было одним из крупнейших в мире.

Сама пирамида состоит из 11 ступеней, каждая из которых была укреплена камнями. На ее вершине находились глинобитные дворцы с деревянными столбами покрытые черепицей и огромный сборник для воды. Исследования указывают на то, что помещение использовали как жилье. Мало того, там жила не только элита города, но и ремесленники. И пирамиду и город окружали многочисленные оборонительные сооружения.

Археологи также нашли остатки человеческих жертвоприношений. Вне восточной наружной стены выявлены шесть ям, где находились отрезанные человеческие головы. Морфологические анализы свидетельствуют о том, что жертвы могут быть связаны с жителями расположенного севернее поселения культуры Чжукайгоу. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что они могли попасть в плен во время расширения Шимао.

Другой неожиданностью стало то, что во всех зданиях Шимао между каменными блоками зданий обнаружили изделия из жадеита.

Археологи уже давно знали о существовании Шимао, однако считали, что руины зданий связаны с расположенной рядом Большой китайской стеной. Только раскопки, проведенные в последние годы, показали, что Шимао намного старше Великой стены.

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