В Киеве 28 августа в связи с футбольным матчем метро будет работать дольше

В Киеве 28 августа работу метро продлят на час из-за футбольный матч, который состоится на стадионе «Олимпийский». Последний поезд из центра города поедет около 01:15 ночи.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Твиттере.

Вечером 28 августа станция метро «Олимпийская» не будет работать с 21 до 22:00. Станция «Площадь Льва Толстого» закроется на вход, а «Дворец спорта» закроется на выход.

В то же время в метрополитене предупреждают, что станция «Дворец спорта» будет ограничена на вход после 23:00.

28 августа в 22:00 на стадионе «Олимпийский» будут играть киевское «Динамо» с нидерландским «Аяксом» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЄВА.

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