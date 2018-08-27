В Каменце-Подольском на полигоне ТБО началась дегазация с производством энергии и тепла

В Каменце-Подольском, Хмельницкой области запустили технологическую линию по дегазации полигона твердых бытовых отходов, которая предусматривает добычу газа из твердого мусора и его использования для выработки электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Каменец-Подольского городского совета.

Как отмечается, с помощью данного проекта город планирует производить до 4 миллионов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. При этом, уровень выбросов парниковых газов со свалки существенно сократится.

Сейчас состоялся запуск первой очереди проекта, которая предполагает добычу газа из мусора с целью производства электроэнергии.

Вторая очередь предусматривает производство метана, который будет заменять природный газ, а также углекислого газа и тепла, которые планируют использовать в теплицах. Все компоненты будут изготавливать из твердых бытовых отходов, накопившихся на мусорном полигоне.

«В целом предполагается в год получать 4 тыс. кВт/ч электроэнергии, 5 тыс. кВт/ч тепла, уменьшить выбросы парниковых газов на 20 тыс. тонн и наполнить бюджет города на 1,5 млн грн», – сообщают в пресс-службе горсовета.

Там также добавляют, что на реализацию проекта не тратили средства городского бюджета. Первая очередь стоимостью 25 миллионов гривень, профинансирована за счет средств американского правительства в рамках проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине».

Напомним, что в начале июля 2018 года в Каменце-Подольском открыли единственную в Украине тепловую биоелектростанцию.

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