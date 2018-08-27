В 2017 году было отравлено химией и стоками 1200 украинских водоемов, – Ассоциация рыболовов

В последнее время участились случаи массовой гибели рыбы в разных уголках Украины.

В пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины назвали основные причины массовой гибели рыбы: ненадлежащее отношение человека к водоемам, неудовлетворительная работа государственных природоохранных структур, аномальная жара, маловодный год, попадание в водоемы бытовых и производственных стоков, а так же химикатов с полей. Все это приводит к резкому уменьшению количества растворенного в воде кислорода, в результате чего гибнет рыба.

С начала года массовый мор рыбы произошел в Киевской, Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Полтавской области.

«Массовая гибель рыбы в разных регионах страны – это не естественный отбор... У каждого случая есть конкретное человеческое имя. К сожалению природоохранные и контролирующие государственные структуры демонстрируют полную несостоятельность по борьбе с этим явлением. Как показала практика, они могут только зафиксировать факт происшествия. А предупредить заморы рыбы, а тем более найти виновных и достойно их наказать – такие факты малоизвестны. Вот и множатся с каждым годом случаи массовой гибели рыбы. А виновники остаются безнаказанными...», – утверждают в Ассоциации рыболовов Украины.

В 2017 году общий объем сбросов в водные объекты сточных вод и загрязняющих веществ составил 2 млрд 80 млн м3. В основном это предприятия горно-металлургического комплекса и коммунального хозяйства.

Следует также отметить, что 2018 год был маловодним. Когда рассчитываются предельно допустимые нормы выбросов в водные объекты сточных вод, рассчитывается сезонность, и наполненность вод. Но если наполненность вод стала меньше, то большая концентрация выбросов лишает водоемы возможности именно очистить свои воды.

«Это не единичные случаи отравления водоемов. В 2017 году было отравлено все или почти все живое в 1200 отечественных водоемах. Еще в 980 водоемах произошли заморные явления рыбы, причиной которых считали уменьшение количества растворенного в воде кислорода из-за жары и разрастание сине-зеленых водорослей, которые при гниении выделяют токсины и сжигают растворенный в воде кислород. Но и здесь без участия человека не обошлось. Трагедии в основном происходят от непредоставления природоохранными структурами своевременной помощи водоемам», – сообщил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Основная причина большинства случаев гибели рыбы – это смытая дождями с полей химия. Попадая в водоемы, она как «напалм» выжигает в них все живое. В результате погибает не только водные обитатели, но и бобры, утки. Несмотря на Водный и Земельный Кодекс, которые четко регламентируют расстояние природоохранной береговой территории, на которой хозяйственная деятельность запрещена, сельхоз угодья вплотную подошли к нашим водоемам.

Так же в этом списке коммунальные и производственные стоки. Как ни странно производства стало меньше, а вредных выбросов в природу гораздо больше. Это происходит от того, что бизнес принял введенный на законодательном уровне мораторий на проверки, как сигнал ко вседозволенности.

13 августа в г.Николаев в г. Южный Буг был зафиксирован случай массовой гибели водных биоресурсов. На обследованной территории площадью 105 м2 выявлено 1740 штук погибшего бычка размером от 5 до 15 см. Скорее всего, причиной стал сероводород, уровень которого в результате деятельности человека в последнее время существенно вырос.

В Черном море в районе Рибаковки наблюдается массовый мор рыбы атерины. В ходе осмотра инспекторы обнаружили 5 тысяч особей мертвой рыбы.

Замор рыбы обнаружили 23 июля в акватории Каховского водохранилища и реки Днепр возле села Веселое Бериславского района и 24 июля – возле Новой Каховки. По результатам проведенных исследований было установлено превышение предельно допустимой концентрации по нитритам, нитратам, по железу общему, сообщили из департамента экологии и природных ресурсов Херсонской областной государственной администрации. 27 июля в водохранилище погибло около тонны рыбы в районе села Бабино Верхнерогачикского района. Как предположил в.и.о. директора Херсонской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы Виталий Деримедведь, это результат деятельности аграриев. Ведь в исследуемой воде Каховского водохранилища обнаружили пестициды. Замечено, что все случаи наблюдали именно после ливней. «Химия» стекала с полей и попадала в воду.

Напомним, в Ровно в реке Устя снова обнаружили мертвую рыбу.

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