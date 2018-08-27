Украинские летчики показали высший пилотаж на RADOM-2018 в Польше

Летчики-инструкторы 831-й бригады тактической авиации достойно представили Украину на международном авиапоказе в Польше РАДОМ-2018.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Летчики-инструкторы 831 бригады тактической авиации Александр Оксанченко и Юрий Булавка достойно представили Украину на международном авиапоказе в Польше РАДОМ-2018. Пилотажная программа в их исполнении на учебно-боевом истребителе Су-27 получила положительные отзывы от иностранных коллег и авиационных фанатов Европы», – говорится в сообщении.

Международный авіапоказ РАДОМ-2018 International Airshow-2018, посвященный празднованию 100-й годовщины со дня создания вооруженных сил Республики, продолжался в течение 24-27 августа. Во время мероприятия было продемонстрировано более 110 гражданских и военных машин из Греции, Латвии, Испании, Италии, Украины и других стран. В авиапоказе частности принимали участие украинские самолеты Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26.

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