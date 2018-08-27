live
Aнонси
Віктор Балога, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
Віктор Балога, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
27 августа, понедельник
Іво Бобул у програмі “DROZDOV”, 28.08.18, о 20.00
Іво Бобул у програмі “DROZDOV”, 28.08.18, о 20.00
28 августа, вторник
Анонс програми
Анонс програми "Злий дім": Нові тарифи. Скільки коштуватиме опалювальний сезон?, 28.08.18, о 21.30
28 августа, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 27 августа, 2018, 14:24 Мир
Украинские летчики показали высший пилотаж на RADOM-2018 в Польше

Летчики-инструкторы 831-й бригады тактической авиации достойно представили Украину на международном авиапоказе в Польше РАДОМ-2018.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Летчики-инструкторы 831 бригады тактической авиации Александр Оксанченко и Юрий Булавка достойно представили Украину на международном авиапоказе в Польше РАДОМ-2018. Пилотажная программа в их исполнении на учебно-боевом истребителе Су-27 получила положительные отзывы от иностранных коллег и авиационных фанатов Европы», – говорится в сообщении.

Международный авіапоказ РАДОМ-2018 International Airshow-2018, посвященный празднованию 100-й годовщины со дня создания вооруженных сил Республики, продолжался в течение 24-27 августа. Во время мероприятия было продемонстрировано более 110 гражданских и военных машин из Греции, Латвии, Испании, Италии, Украины и других стран. В авиапоказе частности принимали участие украинские самолеты Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26.
новости мираУкраинская авиацияавиапоказы
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-27 16:42 :06