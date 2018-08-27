Украина переходит на «цифру»: Нацсовет обещает помочь малоимущим с покупкой тюнеров

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания напоминают: с 1 сентября в большинстве регионов Украины отключат аналоговое вещание. На себе изменения уже почувствовали жители Киевщины и Кировоградщины, где старый сигнал заблокировали еще в начале августа. Пенсионеры жалуются: для них покупать специальный тюнер слишком дорого, да и пользоваться им непривычно. Однако в Нацсовете уверяют, что постараются обеспечить приемниками незащищенные слои населения и даже помогут с подключением нового устройства.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Крестьянка с Киевщины Вера Сулима рассказывает: чтобы и дальше смотреть свой старенький телевизор, пришлось с пенсии купить тюнер. Ведь уже месяц, как пропал сигнал с домашней антенны, а на экране постоянно мерцала серая картинка. Все через переход Украины на цифровое телевидение. Именно Киевщину, где живет Вера, и Кировоградщину отключили первыми.

«Мы ждали, как всегда. Не верят украинцы, что отключат. И первого августа ровно в 12 часов уже все каналы не работали», – вспоминает Вера.

Женщина замечает: новое телевидение влетело ей в копеечку – за тюнер заплатила 400 гривен. А как включать по очереди пульты от телевизора и тюнера – еще и до сих пор учится.

«Ясно, что это сложнее, чем просто пультом. Я уже немного привыкла. У меня как раз внуки были, то помогали, потому что бабушка забывала, что там и как», – говорит пенсионерка.

А вот у еще одной крестьянки – 82-летней Анастасии Негоды денег переключиться на цифровое ТВ не хватило. Теперь, жалуется, даже погоду не может посмотреть – ее старенькая антенна на крыше месяц, как не ловит сигнал.

«Ну на пенсию я ее куплю? Еще и сын инвалид. Так что мы можем купить?» – жалуется женщина.

Власть внедряет цифровое вещание, чтобы улучшить качество картинки и увеличить количество каналов. К тому же это одно из условий сотрудничества с Европой. Там эти частоты отдают под мобильную связь, а это создает перебои в работе, как телевидения, так и телефонного соединения. Тем временем в Нацсовете успокаивают: перейти на новый формат помогут всем.

«Мы еще раз обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения тюнерами беднейших слоев населения – или это будет бесплатная раздача, или под программу по нулевым кредитам, или еще какие-то другие формы поддержки», – отмечает председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Обещают и технически помочь с подключением цифрового телевидения. Говорят, что уже принимают заявки от пользователей. Их можно подать в Нацсовет по телефону горячей линии или в областные колл-центры. Советуют сделать это уже в ближайшие дни, ведь с 1 сентября аналоговое телевидение отключат на всей территории Украины.

Как сообщалось ранее, согласно постановлению Кабмина, в Украине продолжается процесс перехода эфирного телевизионного вещания от аналогового стандарта к цифровому DVB-T2. Так, с 31 июля, в Киеве и Кировоградской области прекратило вещание аналоговое телевидение, а 31 августа это произойдет на всей территории Украины, кроме регионов проведения ООС, на приграничных с Россией территориях и в оккупированном Крыму.

Однако Нацсовет все же внес в Кабинет министров предложение о необходимости сохранения аналогового вещания на границе с Россией, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора.

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