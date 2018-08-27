Цыбулько: Украина стала неким «европейским Китаем», набирающим обороты

В 90-х Украина не стала европейской фабрикой из-за тупости красных директоров. Хотя на то время уровень металлообработки был конкурентный, но часть станков из Украины оказалась в Венгрии и Польше. Поэтому, когда украинский рынок все же наладит процесс еще имея ресурсы и рабочую силу, то будет иметь статус «европейского Китая», что не в последнюю очередь даст возможность и вступления в НАТО.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил политолог Владимир Цибулько.

«Если проанализировать то, о чем говорил советник Дональда Трампа Джон Болтон на встрече с Петром Порошенко в Киеве, то он вспоминал о сценарии, на который купилась немецкая элита. В первую очередь, когда действительно возникла перспектива предоставления плана действий относительно членства в НАТО Украине и Грузии, Россия бросила все свои козыри и предложила строить в Калининградской области свободную экономическую зону с двойным подчинением Германии и России», – сказал Цибулько.

По его словам, именно Германия «уперлась рогами». И теперь Меркель четко понимает свою вину за агрессию против Украины. Ведь она в Грузии высказалась о том, что в течение десяти лет можно будет вести речь о том, что Украина и Грузия смогут вступить даже членства в ЕС. Это означает, что Германия в вопросе интенсивности отношений Украины с НАТО не будет ставить палки в колеса вместе с Францией. Хотя в свое время за привязку к российскому рынку французы с немцами, фактически, «рассчитались Украиной».

«Сейчас покупательная способность России падает, рынок почти закрыт и того финансового интереса в плане создания новых рабочих мест ни Германия, ни Франция в интенсивных отношениях с Россией не получит. Наоборот, они прекрасно понимают, что Россия в нынешних своих играх закончит тем, что начнет активнее вмешиваться во внутреннюю политику Франции и, фактически, это уже произошло. Потому что они должны защищать себя уже на своей территории, хотя руками украинцев и грузин могли это предотвратить», – рассказал политолог.

Также он считает, что украинский рынок каждый раз будет работать активнее, в отличие от российского.

«Мы не усиливаем сбыт товаров из России на нашу территорию продукции, но мы создаем для них возможность размещения производств на нашей территории в силу разницы стоимости рабочей силы. Поэтому имея ресурсы и рабочую силу, у нас другой статус. Можно даже сказать, что мы своего рода «европейский Китай». Ведь в 90-х мы не стали европейской фабрикой из-за тупоумия красных директоров. Хотя на то время уровень металлообработки был конкурентный и часть станков из Украины оказалась в Венгрии и Польше», – отметил Цибулько.

По его мнению, сейчас есть шанс создания нового центра силы в Европе и именно это сможет посодействовать вступлению Украины в НАТО.

«Я – оптимист относительно перспективы вступления Украины в НАТО, потому что объективно старая Европа из-за своей конфронтации с США попадает в очень жесткую развилку. Поэтому сейчас есть шанс создания нового центра силы в Европе – Великобритания, Швеция, Польша, Прибалтика, Украина, вся Вышеградская четверка, даже Балканы. То есть это иная ситуация, когда срединная Европа, которая в принципе имеет все интенции, имеет развитие «экономического тигра». Вы посмотрите на Польшу, как она быстро растет. Поэтому фундамент, который заложен в Украине, точно приведет к более динамичного роста», – отметил он.

Напомним, во время встречи с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом, советник Дональда Трампа Джон Болтон сказал, что иностранные компании выражают интерес к добыче газа в Украине.

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