Центр занятости: В Киеве есть немало вакансий с высоким уровнем зарплаты. Перечень

По состоянию на 1 августа 2018 года в столичном центре занятости зарегистрировано 8,6 тысяч безработных.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости.

Среди зарегистрированных безработных 88% лиц имеют высшее образование, в то время когда профессионально-техническое и общеобразовательное в среднем всего 6% безработных.

В службе занятости отмечают, что наибольший дефицит кадров на рынке труда наблюдается на такие профессии: уборщик служебных помещений, водитель автотранспортных средств, бухгалтер, дворник, продавец-консультант, грузчик, медицинская сестра, экономист, повар, инженер, слесарь-сантехник, помощник воспитателя.

На сегодня в базе данных городской службы занятости насчитывается свыше 11 тысяч вакансий.

За профессиональными группами, наибольшая потребность на рынке труда для квалифицированных рабочих с инструментом – 21,3%, работников простейших профессий (без требований к образованию и опыту работы) – 18,6%, работников по обслуживанию оборудования и машин – 14%, работников сферы торговли и услуг – 11%.

Также есть множество вакансий с высоким уровнем заработной платы. К примеру, генеральный директор объединения предприятий (ассоциаций, корпораций, концернов и радиокомпании) может получать 148 тысяч грн, учитель общеобразовательного учебного заведения с преподаванием иностранного языка – более 56 тысяч грн, монтажник строительный – свыше 22 тысячи грн, авторемонтник – более 16 тыс. грн, крановый электрик – 15 тысяч грн, монтажник санитарно-технических систем и оборудования – 13 тыс. грн.

Средняя заработная плата по вакансиям в городе Киеве составляет 6387 гривен. Самая большая зарплата предлагается для служащих и руководителей – 8849 грн, профессионалов – 7943 грн, рабочих по обслуживанию оборудования и машин – 7 468 грн. Наименьшая зарплата в вакансиях предлагается для простейших профессий – 4853 грн.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.