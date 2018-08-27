Трампа не пригласили на похороны Маккейна, – СМИ

Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны американского сенатора Джона Маккейна, которого не стало в субботу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

«Два республиканца, знакомые с планировкой похоронной церемонии, сказали, что Джорджа Буша и Барака Обаму пригласили сказать речь на похоронах Маккейна. Согласно изначальным планам должен присутствовать и вице-президент Майк Пенс, но не президент Дональд Трамп, с которым сенатор неоднократно спорил», – отмечается в сообщении.

Семья сенатора разделяет его позицию, поэтому Трамп не был приглашен.

Как известно, Маккейн не поддерживал многие из начинаний президента США. Например, встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки Маккейн назвал «трагической ошибкой», к которой привели наивность Трампа и его симпатия к автократическим лидерам».

В 2015 году Дональд Трамп заявил своим избирателям в Айове, что не считает сенатора героем за то, что тот шесть лет провел в плену во Вьетнаме. «Я уважаю людей, которые не попадали в плен», – заявил тогда Трамп.

Президент США Дональд Трамп заблокировал предложение представителя Белого дома Сары Сандерс и руководителя аппарата Джона Келли опубликовать официальное заявление относительно смерти Джона Маккейна, в которой они хотели охарактеризовать сенатора как героя.

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