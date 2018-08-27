Трамп запретил делать акцент на героизме Маккейна из-за зависти

Запрет Дональда Трампа делать акцент на героизме умершего сенатора Джона Маккейна в заявлении Белого дома могла продиктовать банальная зависть. Ведь, в отличие от нынешнего президента США, Маккейна очень уважали все слои американского общества.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» выразил политический аналитик Александр Москалюк.

Комментируя нежелание Трампом делать акцент на героизме Маккейна в заявлении Белого дома, подчеркнул Москалюк: нынешним президентом США могла руководить банальная зависть.

«Мне приходилось общаться с несколькими людьми, которые, якобы, имели разговор с Трампом. Все они говорили, что этот политик в течение первых пяти минут может разговаривать на любые темы. Потом, если разговор идет не о нем, президенту США просто становится неинтересно. Этот человек чрезвычайно эгоцентричен и зациклен на себе. Поэтому, думаю, одним из аспектов таких действий может быть зависть», – предположил Москалюк.

Ведь эксперт подчеркнул: Маккейна очень уважают различные слои американского общества. Кроме того, не следует забывать, что у него с Трампом были довольно сложные отношения.

«Встречи, происходившие накануне назначения Рекса Тиллерсона, как раз это и подтвердили. Ведь Трампу пришлось идти к Маккейну с просьбой. То есть, человек, привыкший к вертикальному характеру отношений, все равно был вынужден обращаться к Маккейну, чтобы тот поддержал назначение Тиллерсона и других должностных лиц», – отметил Москалюк.

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Поэтому политаналитик подчеркнул: не стал бы здесь делать каких-то геополитических или стратегических выводов. Ведь такое поведение Трампа – лишь вопрос чисто человеческих отношений и «характеристика непосредственно самого Трампа».

«В принципе, такое поведение достаточно прогнозируемо. Неужели он сделал что-то новое? Мы же видим, как его слова расходятся с тем, что он делает. Правда, предвыборные обещания Трамп все же выполняет перед американским обществом. Несмотря на наше неоднозначное отношение к нему, рейтинг нынешнего президента США растет», – отметил Александр Москалюк.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заблокировал предложение представителя Белого дома Сары Сандерс и руководителя аппарата Джона Келли опубликовать официальное заявление относительно смерти Джона Маккейна, в котором они хотели охарактеризовать сенатора как героя.

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