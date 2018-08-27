Тамразова задержали за четыре часа до вручения награды от Президента

Экс-замглавы правления «Укргаздобыча» и владелец издания Insider Алексей Тамразов заявляет, что, если бы не задержание, в тот день он мог бы получить награду президента «за гуманитарное участие в АТО».

Об этом он сообщает в Facebook.

По словам Тамразова, в 2017 году один из комбатов попросил у него паспорт для того, чтобы подать документы на награду президента Украины по гуманитарному участию в АТО.

«Настало то время, когда меня пригласили на получение этой награды в мэрию Киева. Это было 21 августа этого года в 12:15. Пригласили при одном условии – я должен там быть лично ... Так случилось, что в 8:20 этого дня я был задержан без решения суда и в 12:20 я уже был оформлен в ИВС», – написал Тамразов.

Он отметил, что слышал, якобы награду получить уже нельзя, потому что ее отзывают, поскольку неправильно указано отчество.

«Я уже не знаю, что и думать. То ли меня срочно задержали, чтобы не вручать эту награду, или что-то другое. Но точно одно, я не нуждаюсь в отличия от этого президента», – возмущается Тамразов.

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