Сюрприз в австрийских Альпах: выпало до 40 см снега

В австрийских Альпах выпало до 40 см снега.

Про погодный сюрприз этого года сообщает местная метеослужба, пишет Укринформ.

«Сначала жара, теперь раннее начало зимы со снегом (в горах – ред.) выше 800 метров. Жители и туристы в альпийских долинах Австрии, вероятно, не поверили своим глазам, выглянув в окно: за ночь выпал сильный снег. И это 26 августа!», – удивляются сами синоптики.

В частности, отель «Рудольфсхютте» на высоте 2315 м над уровнем моря в земле Зальцбург засыпало полностью. Высота снежного покрова достигла 40 см. На высоте 1800 м выпало 10 см снега.

Впрочем, ситуация не такая уникальная. Специалисты говорят, что августовский снег случается каждые 10-20 лет.

Обращает на себя внимание перепад температур. Еще в пятницу в этих местах воздух прогревался до 30 градусов. Прогноз погоды обещает, что жара до 31 градуса вернется уже во вторник и среду. Очевидно, последняя в этом году.

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