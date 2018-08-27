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понедельник, 27 августа, 2018, 11:04 Общество
Супрун рассказала, когда лучше всего начинать обучать детей иностранным языкам

UNICEF Ukraine опубликовал исследование, в котором рассказывается, с какого возраста лучше всего начинать обучение малышей иностранным языкам.

Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«UNICEF Ukraine поделился исследованием, в котором ученые помогали малышам из Испании изучать английский уже с 7 и до 33 месяцев. Результаты отличные – за 18 недель обучения дети в среднем изучили 74 слова на английском. Этот первый словарный запас по иностранному языку станет хорошей основой для глубокого изучения его и в дальнейшем», – отмечает чиновник.

Исследователи подчеркнули, что мозг малыша очень мощный – это настоящая машина для обучения. Кроме этого, дети которых обучают второму языку, начинают лучше решать задачи.

«Изучайте иностранный язык и результаты не заставят себя ждать, пока ребенок вырастет и пойдет устраиваться на работу. Используйте потенциал детей на полную – это поможет им раньше раскрыть свои таланты и даст хороший старт в жизни. И не забывайте, что каждый ребенок разный, поэтому подход и требования также должны быть индивидуальны», – рекомендует Супрун.

 

Напомним, Ульяна Супрун рассказала о плюсах и минусах «агрофитнеса».

 
детиобучениеновости Украины
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