Супрун объяснила, почему во Львове умерла 4 летняя девочка, не получив сыворотки от укуса змеи

Медицинские учреждения по всей Украине не обеспечены антитоксином от змеиных укусов из-за того, что сыворотку от змей, которые водятся в Украине, в мире не производят, поэтому закупить ее нигде.

Об этом сегодня во Львове сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, комментируя смерть четырехлетней девочки, которой после укуса гадюки не ввели антитоксина за отсутствия сыворотки в медицинских учреждениях.

Как пояснила Супрун, сыворотку от укуса гадюки производят только в Польше, потому что в этой стране водятся похожие виды змей, что и в Украине. Впрочем, тамошний производитель не зарегистрировал сыворотки в Украине и МЗ не может закупать препарат за государственные средства.

На момент, когда ребенка укусила гадюка, в больнице была только сыворотка индийского производства, которая поступила в качестве гуманитарной помощи. Она могла бы помочь от укуса пяти видов змей, одна из них водится в Украине. Но ребенку эта сыворотка не подошла.

«Ребенку не вводили сыворотки индийского производства, поскольку показания не соответствуют той змеи, которая живет в нас. Но мы имеем свой достаточно успешных опыт лечения и детей и взрослых от укусов змей, и этот протокол, которым пользуются наши врачи, был успешный. Не далее, как в воскресенье мы снова имели случай укуса 12-летнего ребенка, и сегодня его уже вывели из реанимации, то есть успешно удалось его без польской сыворотки пролечить», – отметила Ирина Микичак, директор департамента здравоохранения ЛОГА.

Фото: ZIK

Это не первый год, когда в Украине нет сывороток от змеиных укусов, такая ситуация уже давно. Однако, по словам министра, украинские врачи имеют успешные протоколы лечения и без применения антитоксинов.

«Врачи будут лечить так, как до сих пор лечили, – есть протоколы лечения и очень успешные. Это впервые за много лет произошел летальный случай от укуса змеи. Мы в дальнейшем будем общаться с Польшей, будем просить, чтобы сделали регистрацию, когда покажем, что есть потребность и закупки будут происходить на таком уровне, что им будет интересно зарегистрировать, и тогда они будут готовы это делать», – сказала Супрун.

В то же время, как сообщила Ирина Микичак, служебное расследование относительно смерти 4-летней девочки еще продолжается, что стало причиной летального исхода еще не установлено. После того, как появятся данные судебно-медицинской экспертизы будет заседать клинико-экспертная комиссия, которая должна выяснить причины и обстоятельства смерти.

Напомним, во Львове после укуса змеи умер 4-летний ребенок. Открыт криминал в отношении действий врачей.

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